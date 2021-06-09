Razer и стартап ClearBot создали робота для очистки мирового океана от пластика (фото)

Устройство, обладающее ИИ, способно собрать до 250 кг мусора на одном заряде.

Геймерская компания Razer объявила о партнерстве с компанией ClearBot. Вместе они создадут устройство для очистки вод морского океана от мусора.

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Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания ClearBоt занимается очисткой морских вод при помощи технологии искусственного интеллекта. Благодаря партнерству с Razer удалось усовершенствовать робота, сделав его более эффективным и умным. Робот теперь может собрать до 250 кг пластика за один цикл работы, а также распознавать мусор в пределах двух метров от себя. Устройство работает на солнечной энергии.

"С новой моделью мы сможем существенно расширить партнерство с организациями и компаниями, выступающими в защиту экологии и, в частности, морских вод. Мы уже ведем переговоры с топ-менеджерами морских портов в Азии и неправительственными организациями, проявляющими интерес к такой деятельности. Вместе с Razer мы надеемся произвести позитивные изменения в мире", — заявляют в ClearBot.

[ + – ] Рендер робота Фото: Razer

Робот способен самообучаться благодаря алгоритмам машинного обучения. В его базу добавляют изображения мусора на воде, чтобы устройство лучше распознавало во время работы в режиме реального времени.

Как заявляют в Razer, каждый год в мировой океан попадает приблизительно 11 млн тонн пластика. Для отчистки такого объема нужно найти эффективное и дешевое решение, которым может стать ClearBot.

Напомним, компания Razer показала умную многоразовую маску со встроенным громкоговорителем и подсветкой.

Отметим, что у берегов Италии была найдена подводная свалка, не уступающая наземным полигонам.