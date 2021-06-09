Razer і стартап ClearBot створили робота для очищення світового океану від пластику (фото)

Пристрій, що володіє ШІ, здатний зібрати до 250 кг сміття на одному заряді.

Геймерська компанія Razer оголосила про партнерство з компанією ClearBot. Разом вони створять пристрій для очищення вод морського океану від сміття.

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Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

Компанія ClearBоt займається очищенням морських вод за допомогою технології штучного інтелекту. Завдяки партнерству з Razer вдалося вдосконалити робота, зробивши його більш ефективним і розумним. Робот тепер може зібрати до 250 кг пластику за один цикл роботи, а також розпізнавати сміття в межах двох метрів від себе. Пристрій працює на сонячній енергії.

"З новою моделлю ми зможемо істотно розширити партнерство з організаціями та компаніями, які виступають на захист екології і, зокрема, морських вод. Ми вже ведемо переговори з топ-менеджерами морських портів в Азії і неурядовими організаціями, які проявляють інтерес до такої діяльності. Разом з Razer ми сподіваємося зробити позитивні зміни у світі", — заявляють у ClearBot.

[ + – ] Рендер робота Фото: Razer

Робот здатний до самонавчання завдяки алгоритмам машинного навчання. У його основу додають зображення сміття на воді, щоб пристрій краще його розпізнавав під час роботи в режимі реального часу.

Як заявляють у Razer, щороку у світовий океан потрапляє приблизно 11 млн тонн пластику. Для очищення такого обсягу потрібно знайти ефективне і дешеве рішення, яким може стати ClearBot.

Нагадаємо, компанія Razer показала розумну багаторазову маску з вбудованим гучномовцем і підсвічуванням.

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