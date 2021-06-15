Razer выпустит "самую умную" маску Project Hazel в 2021 году (видео)

Многоразовые респираторы с подсветкой и громкоговорителем будут продавать ограниченной серией через официальный сайт.

Бренд Razer анонсировал выпуск умной маски Project Hazel под конец 2021 года. Подробности раскрыл президент компании Мин-Лян Тан, передает издание The Verge.

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По слова главы Razer, разработчики внесли некоторые изменения в модель, которая была впервые продемонстрирована в январе. В частности, дизайнеры Razer планируют сделать маску прозрачной, чтобы собеседнику было лучше видно рот носителя. Кроме того, они решили добавить внутреннюю подсветку и антифог-покрытие, которые будет защищать внутреннюю поверхность от запотевания. Сейчас устройства проходят тесты для получения сертификатов, больше деталей обещают рассказать на выставке E3.

Макси Hazel будут продавать ограниченными партиями эксклюзивно на сайте Razer, первые поставки ожидаются в четвертом квартале, производитель обещает сообщать о новых "дропах" через официальный вебсайт. Пока же любой желающий может посмотреть, как смарт-маска будет смотреться на его лице, благодаря новому фильтру дополненной реальности в социальной сети Instagram. The Verge обратило внимание, что фильтр по какой-то причине не работает на iPhone 12 mini.

Ранее Razer уже сделала несколько анонсов, приуроченных к масштабной выставке E3 2021, в том числе показала свою новый ноутбук Razer Blade 14 с процессорами AMD Ryzen 9 и обновленный игровой монитор Raptor 27 с зарядным устройством GaN на 130 Вт.

В январе Razer показала концепт многоразового респиратора N95 на цифровой выставке CES 2021. Устройство назвали "самой умной в мире маской" для санитарно-гигиенических целей, по словам разработчиков она может отфильтровать до 95% мелких частиц. Hazel решили создавать из водонепроницаемого и устойчивого к царапинам переработанного пластика. В нем будет две вентиляционные зоны с дисковыми фильтрами, а также подсветка Chroma RGB и громкоговоритель.

Рэпер Will.i.am представил маску со встроенными наушниками и подсветкой. Такое устройство разработали совместно с дизайнером Хозе Фернандесом, который проектировал костюмы для астронавтов SpaceX.

Razer и ClearBot создали робота для очистки мирового океана от пластика. Разработчики компьютерной техники усовершенствовали технологию и помогли собрать устройство, которое может находить мусор в двух метрах от себя и собрать до 250 кг пластика за один цикл работы, которую обеспечивает солнечная энергия.