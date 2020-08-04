Оказавшихся на необитаемом острове моряков спасли гигантские буквы SOS на песке

Трое микронезийских моряков пробыли три дня на острове Пайкелот в Тихом океане после того, как у их лодки кончилось топливо, и они сбились с курса. Об этом сообщила Guardian.

Австралийские и американские военные самолеты и вертолеты обнаружили их благодаря огромным буквам SOS, которые моряки прокопали в песке пляжа острова.

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Моряков нашли в 200 км от того места, в которое они направлялись. Спасатели отметили, что они были в хорошем состоянии.

Необитаемый остров Пайкелот имеет длину около 500 м. На нем обитают морские птицы и гнездятся черепахи.

Микронезийское патрульное судно плывет на остров, чтобы забрать людей.

Для справки. Государство Федеративные Штаты Микронезии, расположенное в западной части Тихого океана, состоит из 600 небольших островов, разбросанных по огромному океанскому пространству.