Британцы стремятся перебраться в ЕС из-за Brexit

Число британцев, переехавших в страны ЕС после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, выросло на 30%. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном партнерством "Оксфорд – Берлин" и Берлинским центром социологических исследований WZB. Исследователи использовали данные Организации экономического сотрудничества и развития и европейского статистического агентства Eurostat.

Оказалось, что число британцев, уезжающих в ЕС, выросло в среднем до 73,6 тыс. в 2016–2018 годах. В период с 2008 по 2015 год было 56,8 тыс. в год. Число тех, кто получил гражданство стран ЕС выросло в среднем на 500%, а гражданство ФРГ – на 2000%.

"Темпы роста миграции и получения гражданства приобрели масштаб, который характерен лишь для последствий крупных экономических или политических кризисов", – отмечает эксперт WZB Даниель Ауэр. По его словам, после сравнения данных о миграции между другими европейскими странами, исследователи пришли к выводу, что основным стимулом для переезда британцев стал именно Brexit. Они также заявили о потенциальной утечке мозгов из Великобритании.

По словам исследователей, неопределенность в отношении экономической и социальной ситуации в Великобритании является главной причиной для многих британцев покинуть свою страну. Эмигрируя в континентальную Европу, граждане Великобритании стремятся улучшить свое экономическое и социальное будущее. В то же время, те, кто уже живет на материке, стараются обезопасить свое положение, становясь натурализованными гражданами в стране проживания.

Напомним, Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца 2020 года длится переходный период, когда стороны договариваются о модели будущего сотрудничества. К Великобритании пока применяются правила ЕС.