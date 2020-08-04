Не исключается ракетный удар. Подробности мощного взрыва в Бейруте

В порту Бейрута прогремел второй взрыв, сообщает "Al Arabiya".

В Бейруте творится полная неразбериха: вой сирен, разбитое стекло, искореженные машины. Губернатор города заявил, что взрыв в Бейруте "был похож на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", отметив, что "от взрыва пострадала половина города".

По предварительным данным, число пострадавших от взрыва уже перевалило за сотню. Как пишет The Daily Star, могли погибнуть десятки людей. Для помощи экстренным службам пришлось подключить армию, есть сообщения о том, что потеряна связь с одной из выехавших на место взрыва пожарных бригад.

Телеканал "Al Hadath" не исключает, что по территории морского порта, где произошел взрыв, был нанесен ракетный удар.

Напомним, по предварительной версии в порту Бейрута взорвался корабль, груженый пиротехникой