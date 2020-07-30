В японской префектуре Фукусима в городе Корияма сегодня, 30 июля, произошел мощный взрыв в ресторане. В результате инцидента погиб один человек и еще 18 получили ранения.

Об этом сообщает Kyodo News.

Как сообщается, ресторан находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить свою работу уже 31 июля.

По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа. Спасатели обнаружили на месте происшествия шесть баллонов с пропаном.

"Я услышал звук, будто что-то упало на мой дом, и почувствовал сильное дрожание", – рассказал о случившемся местный житель.

Спасатели призывают местных жителей не выходить на улицу. В полиции добавляют, что пока сохраняется угроза повторного взрыва.

Также стало известно, что взрыв был такой силы, что в радиусе примерно ста метров в жилых домах выбило стекла, а в некоторых строениях сильно повреждены стены и крыши. Сам ресторан практически полностью уничтожен.

Работник местного банка, расположенного в 100 метрах от ресторана, рассказал, что здание банка тоже было повреждено.

"Я никогда не испытывал такого сильного удара", – сказал он.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв: предварительно произошло возгорание газа.