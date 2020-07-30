В Японии взорвался ресторан, есть погибший и десятки раненых
Причиной инцидента стала утечка газа, сохраняется угроза повторного взрыва.
В японской префектуре Фукусима в городе Корияма сегодня, 30 июля, произошел мощный взрыв в ресторане. В результате инцидента погиб один человек и еще 18 получили ранения.
Об этом сообщает Kyodo News.
Как сообщается, ресторан находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить свою работу уже 31 июля.
По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа. Спасатели обнаружили на месте происшествия шесть баллонов с пропаном.
"Я услышал звук, будто что-то упало на мой дом, и почувствовал сильное дрожание", – рассказал о случившемся местный житель.
Спасатели призывают местных жителей не выходить на улицу. В полиции добавляют, что пока сохраняется угроза повторного взрыва.
Также стало известно, что взрыв был такой силы, что в радиусе примерно ста метров в жилых домах выбило стекла, а в некоторых строениях сильно повреждены стены и крыши. Сам ресторан практически полностью уничтожен.
Работник местного банка, расположенного в 100 метрах от ресторана, рассказал, что здание банка тоже было повреждено.
"Я никогда не испытывал такого сильного удара", – сказал он.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Напомним, 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв: предварительно произошло возгорание газа.