Сумка под столом: в киевском кафе произошел взрыв

Правоохранители получили информацию о взрыве в 15.40. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв произошел под столом, где находилась сумка.

В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства взрыва неизвестного предмета.

Напомним, 17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство.