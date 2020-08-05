Трамп и американские военные считают, что Бейрут атаковали

Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в Бейруте был нападнением.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме, которую транслировал "USA Today".

Во время брифинга Трамп назвал взрывы в Бейруте "ужасным нападением". На вопрос журналистов "вы уверены, что это была атака, а не инцидент", Трамп ответил утвердительно.

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"Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так. И по их мнению, это не похоже на взрыв, связанный с производством. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака, какая-то бомба", – сказал Трамп журналистам.

Напомним, вчера, 4 августа, в порту Бейрута произошло два взрыва в результате которых, по предварительным данным, погибили 78 человек и еще свыше трех тысяч плучили ранения разной степени тяжести. Власти Ливана заявили, что на складе взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной на таможне.