Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со взрывами в Бейруте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован масштабными взрывами в столице Ливана.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", – написал глава государства.

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Напомним, вечером во вторник, 4 августа, в Бейруте в районе морского порта произошел мощный взрыв. В окрестных кварталах обрушились несколько зданий, под обломками которых находятся люди. Сообщается как минимум о 10 погибших и сотнях раненых.

Причины взрыва неизвестны, основных версий три: взрыв корабля, груженого пиротехникой, взрыв складов со взрывчаткой, ракетный удар.