Взрывы в Бейруте было слышно даже на Кипре

Звуки от взрывов в Бейруте было слышно за 180 км от места ЧП.

Взрывная волна от мощных взрывов в столице Ливана – Бейруте дошла до острова Кипр.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава ливанского Красного креста заявил о том, что многие раненые заперты в своих домах. Пока сотни пострадавших везут в больницы, внутри квартир остаются люди, которые пострадали от взрыва. По данным Красного креста, в Бейруте пострадали не менее 2,2 тысяч человек.

Очевидцы, находящиеся на месте событий, фиксируют на камеры человеческие трагедии. Так, в одном из видео видно, как один из местных жителей схватил своего сына, стал просить помощи у бога и попытался спрятать ребенка в более безопастное место.

Также появились кадры из больницы в Бейруте, куда свозят раненых.

Напомним, во вторник, 4 августа, в Бейруте прогремели мощные взрывы в порту. Число пострадавших ежеминутно растет, и перевалило за сотню. Число погибших – около 30. Среди прочих причин не исключается возможность ракетного удара. 5 августа объявлен днем траура.