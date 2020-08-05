Думали, что атаковал Израиль. Украинка рассказала о взрыве в Бейруте

Украинка и студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата, которая находилась за 5 километров от взрыва, рассказала, что происходит в городе.

Об этом сообщает Громадське.

Женщина говорит, что сначала вечером 4 августа почувствовала первый взрыв, который ее насторожил.

"Через минуту дом начал шататься, как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше - паника, посыпались окна у соседей. Первая мысль – атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта", – говорит Ирина.

По ее словам, сразу в новостях появилось несколько версий случившегося. Люди бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.

"Что именно взорвалось пока неизвестно, идет расследование, а мы ждем новостей. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а кое-где и двери на расстоянии 5 км. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", – сказала она.

Напомним, вечером во вторник, 4 августа, в Бейруте в районе морского порта произошел мощный взрыв. В окрестных кварталах обрушились несколько зданий, под обломками которых находятся люди.

Причины взрыва неизвестны, основных версий три: взрыв корабля, груженого пиротехникой, взрыв складов со взрывчаткой, ракетный удар.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован масштабными взрывами в столице Ливана и выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве.