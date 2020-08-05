В Пентагоне не согласны с Трампом, что взрыв в Бейруте был атакой, – CNN

Трое неназванных представителя Пентагона сообщили CNN, что "не было никаких признаков того, что массовые взрывы в Бейруте были "нападением". Такое заявление напрямую противоречит сказанным ранее словам президента США Дональда Трампа, что взрыв в Бейруте был "ужасной атакой".

Один из представителей на условиях анонимности заявил, что "не знает, о чем президент говорил". По его словам, если бы у американских военных была информация о спланированной атаке, США предприняли бы необходимые меры, чтобы защитить находящийся в регионе военный персонал. Этот же источник указал, что подобных указов пока не поступало.

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Издание пишет, что сообщения о том, что вызвало взрыв, носят противоречивый характер. Сначала поступила информация, что виной тому был крупный пожар на складе петард недалеко от порта.

Директор Главного управления безопасности США позже сказал, что взрыв был вызван конфискованными "взрывоопасными материалами", но не предоставил дополнительную информацию.

В Ливане взрыв пока не называют нападением. После комментария Трампа ливанские официальные лица выразили озабоченность американским дипломатам по поводу использования слова "атака".

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что правительство Ливана расследует причину взрыва, и США с нетерпением ждут этого результата.

Отметим, накануне во время брифинга Трамп назвал взрывы в Бейруте "ужасным нападением". На вопрос журналистов "вы уверены, что это была атака, а не инцидент", Трамп ответил утвердительно.

Напомним, вчера, 4 августа, в порту Бейрута произошло два взрыва в результате которых, по предварительным данным, погибили 78 человек и еще свыше трех тысяч плучили ранения разной степени тяжести. Власти Ливана заявили, что на складе взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной на таможне.