В Бейруте оценили ущерб от взрыва: премьер просит о помощи
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту Бейрута в 3-5 млрд долларов.
Об этом сообщает LBCI Nеws.
"Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья", – говорит Аббуд.
Кроме того, по его словам, погибли 10 членов пожарной бригады. Премьер Ливана уже попросил о помощи после взрыва.
Хассан Диаб в коротком видеообращении обратился ко всем странам и друзьям Ливана с просьбой о помощи, пишет Аль-Джазира.
"Мы переживаем настоящую катастрофу", – сказал он и заявил, что виновные во взрыве в Бейруте понесут наказание. Диаб также назвал неприемлемым то, что партия примерно 2750 тонн нитрата аммония, которую власти считают причиной взрыва, хранилась на складе в порту Бейрута в течение шести лет без соблюдения мер безопасности.
Напомним, 4 июля в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута. Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян.