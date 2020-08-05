Под контролем армии. Бейрут объявили зоной бедствия

Такое решение было принято по итогам экстренного заседания Верховного совета Ливана.

Об этом сообщает местный телеканал LBC.

Планируется, что чрезвычайное положение в городе будет действовать на протяжении двух недель.

Кроме того, во время заседания было принято решение создать комиссию по расследованию причин взрыва, а также выделить средства на покрытие больничных расходов для оказания помощи раненым и выплатить компенсации семьям погибших.

Помимо этого, будет сформирован специальный фонд, куда будут приходить пожертвования от других стран для помощи пострадавшим.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута. Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян. Количество погибших достигло 100 человек.