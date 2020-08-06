"Мы в шоке": невеста, чью свадьбу в Бейруте прервал взрыв, дала интервью

Исраа приехала в Бейрут специально ради свадебного торжества. Этот день она хотела провести с родными и близкими, а также устроить праздничную фотосессию в старом городе. Она как раз позировала оператору на маленькой безлюдной площади, когда почти три тонны селитры взорвались в порту города. Об этом пишет The Star.

На видео, которое снял свадебный оператор, видно, как Исраа в свадебном платье, фате и с букетом в руках позирует на улице. В тот момент, когда камера опускается к ее ногам, звучит взрыв и девушку буквально отбрасывает назад.

Жених уводит ее прочь, за ними бегут гости, площадь усыпана битым стеклом и обломками зданий.

Сегодня невеста дала интервью нескольким изданиям. Ее имя Исраа Себлани, она живет и работает врачом в США, но приехала в Бейрут три недели назад, чтобы отпраздновать свадьбу с женихом Ахмадом Субейхом в национальном стиле.

"Я готовилась к своему большому дню в течение двух недель, и я была так счастлива, как и все другие девушки. Мои родители были счастливы, увидев меня в белом платье, в котором я выглядела, как принцесса", - рассказала Исраа.

"Что произошло здесь во время взрыва - нет слов, чтобы объяснить. Я была в шоке, мне было интересно, что случилось? Я умру? И как я умру? Мы все еще в шоке... Я никогда не слышала ничего похожего на звук этого взрыва", - вспоминает Исраа. Когда они добрались до отеля, то оказалось, что там вылетели окна и повреждены стены и оставаться там невозможно.

Исраа Себлани на следующий день после взрыва/Фото: скриншот

Тогда девушка переоделась и помогала раненым на улице. Напомним, четыре больницы в Бейруте были разрушены, как и склады министерства здравоохранения, в городе не хватает медработников, поэтому раненых отправляют в другие города. Погибших при взрыве – 135, однако их количество растет.

Сейчас Исраа ждет, пока ее супруг получит визу, и они смогут уехать из Бейрута. Она рассказала, что любит Ливан, но после того, что здесь произошло, она больше не может тут оставаться.