Во Франции террорист взял в заложники 6 посетителей банка

Во французском городе Гавр вооруженный мужчина взял в заложники находившихся в отделении банка людей.

Об этом сообщает Le Figaro.

В заложниках мужчина удерживает пятерых человек, еще одну женщину он освободил.

В полиции рассказали, что сообщников у злоумышленника нет, он действует в одиночку.

По данным France Bleu, у мужчины есть несколько требований, которые связаны с Палестиной. В частности, он требует "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

34-летний захватчик известен сотрудникам правоохранительных органов по отклонениям в психике, а также по фактам уголовных преступлений.

Напомним, в результате захвата заложников в супермаркете на юге Франции в городе Треб погибли два человека.