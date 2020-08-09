В России от коронавируса скончался экзорцист РПЦ

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры РПЦ архимандрит Герман (Чесноков) умер 8 августа от коронавирса.

Об этом сообщается на сайте лавры.

"8 августа 2020 года после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), скончался насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков). Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием", – сказано в сообщении.

Читайте также: От коронавируса умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

Архимандрит Герман регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин "исцеления одержимых нечистыми духами".

Как пишет издание "Бумага", долгое время он был единственным священником в России, которому РПЦ официально разрешала проводить этот обряд.

Напомним, 4 июля скончался председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦРО), старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец. Причиной смерти является подтвержденное заболевание коронавирусом.