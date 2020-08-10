Трамп опроверг слухи о желании добавить свой портрет к барельефу на горе Рашмор

Президент США Дональд Трамп опроверг появившееся в The New York Times сообщение о его желании поместить свое изображение рядом с барельефами четырех американских президентов на горе Рашмор. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Это фальшивые новости от провальной New York Times и телеканала с низкими рейтингами CNN", – говорится в сообщении Трампа.

Он добавил, что никогда и никому не предлагал разместить свой барельеф на известном мемориале. Вместе с тем Трамп назвал идею увековечить его на горе хорошей, если учесть "все то, чего удалось достичь за первые 3,5 года" его президентства.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщила, что Трамп сказал губернатору Южной Дакоты в Овальном кабинете о своем желании, чтобы его лик появился в одном ряду с четырьмя скульптурами отцов-основателей страны.

Кстати, недавно рэпер Канье Уэст опубликовал фотомонтаж, на котором его лицо высечено на мемориале скалы Рашмор рядом с президентами США. Изображение появилось в Twitter артиста.

Фото: prousa.info

Скульптуры на горе Рашмор были возведены в 1927-1941 годах. Они изображают четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Каждый барельеф виден с расстояния более, чем 100 километров, высота каждого более 18 метров.