Болтон о Трампе: Руководствуется своими интересами, а не Америки

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что нынешний глава Белого дома сосредоточился исключительно на своем переизбрании, а не на работу на благо Америки. При этом он назвал своего бывшего босса "безнравственным" и обвинил его в невежестве.

Об этом Болтон сказал в интервью газете El Pais.

"Я думаю, что он является безнравственным президентом, который сосредоточился на тех вещах, которые помогают ему быть переизбранным, необязательно опираясь на то, что лучше для США", – утверждает Болтон.

Он также привел несколько случаев, когда Трамп показал свое незнание истории.

"Я объяснял ему дюжину раз, что Корейский полуостров был разделен в 1945 году, но он никогда этого не запомнил. В других случаях не получилось вмешаться, например, когда он спросил Терезу Мэй "Великобритания действительно является ядерной державой?", – сказал Болтон.

Он добавил, что Трамп мало знает об истории и не заинтересован в ее изучении.

Напомним, Джон Болтон заявил, что намерен голосовать на следующих президентских выборах за кандидата от Демократической партии, несмотря на то, что сам является республиканцем. По его мнению, нынешний глава Белого дома не имеет последовательной стратегии.

Трамп уволил Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики. На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.

Книга Болтона The Room Where It Happened (Комната, где это произошло) поступила в продажу 23 июня.

Мемуары Болтона уже получили неоднозначную оценку. Многие представители администрации Трампа, в частности госсекретарь Майк Помпео и советник президента по вопросам торговли Питер Наварро заявили, что Болтон в своей книге перекручивает факты и откровенно лжет.