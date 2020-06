"Легко меняет свои решения": Болтон объяснил, почему не проголосует за Трампа

Об этом Болтон сказал в интервью The Telegraph.

Бывший советник Белого дома по нацбезопасности намерен голосовать на следующих президентских выборах за кандидата от Демократической партии, несмотря на то, что сам является республиканцем.

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", – заявил Болтон.

Он отметил, что Трамп не видит разницы между собственными интересами и интересами США, и возникающая "путаница", по его оценке, "очень опасна для страны".

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", – отметил Болтон.

Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики. На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.

Книга Болтона The Room Where It Happened (Комната, где это произошло) должна поступить в продажу 23 июня. Издательство Simon & Schuster заявило, что перед выпуском книги автор в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в нее изменения.

Мемуары Болтона уже получили неоднозначную оценку. Многие представители администрации Трампа, в частности госсекретарь Майк Помпео и советник президента по вопросам торговли Питер Наварро заявили, что Болтон в своей книге перекручивает факты и откровенно лжет.

