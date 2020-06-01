Трамп угрожает своему экс-советнику Болтону уголовной ответственностью за мемуары
По мнению президента США книга его бывшего советника содержит секретную информацию
Президент США Дональд Трамп угрожает бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону уголовной ответственностью, если он опубликует книгу о своей работе в Белом доме. Об этом сообщило Reuters.
Трамп сказал журналистам, что Болтон знает, что в его книге есть секретная информация, и что она не прошла процесса очистки, требуемого для любой книги, написанной бывшими правительственными чиновниками, которые имели доступ к конфиденциальной информации.
"Я буду считать секретным любой разговор со мной как с президентом. Так что если он написал книгу, и если она выйдет, он нарушит закон", – заявил Трамп.
Генпрокурор Уильям Барр заявил, что министерство юстиции пытается заставить Болтона завершить процесс очистки и "сделать необходимые удаления секретной информации".
Книга Болтона "The Room Where It Happened: A White House Memoir" ("Комната, где это произошло: мемуары Белого дома") должна выйти 23 июня. В книге, по информации издательства Simon and Schuster, говорится об отношениях Трампа с Китаем, Украиной, Россией, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией. Она содержит инсайдерскую информацию о "непоследовательном, непростом процессе принятия решений".
"Дональд Трамп не хотел бы, чтобы вы прочитали эту книгу", – говорят в издательстве, обращаясь к потенциальным читателям.
Бен Визнер, директор Американского союза гражданских свобод, заявил, что попытка заблокировать издание книги обречена на провал. "Как обычно, правительственные угрозы не имеют ничего общего с обеспечением национальной безопасности", – считает он.
Напомним, Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики.
На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.
Болтон был четвертым советником по нацбезопасности, который ушел от Трампа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп избавился от последнего жесткого оппонента своего внешнеполитического курса — советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом пишет The New York Times
- Чарльз Капперман будет исполняющим обязанности советника по нацбезопасности Дональда Трампа.