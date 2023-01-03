Заигрывают с Россией: членство Турции в НАТО надо поставить под вопрос, – экс-помощник Трампа

Китай, Иран и Северная Корея воспользуются слабостью стран Запада, если они не будут твердыми с РФ, считает бывший помощник по нацбезопасности 45-го президента США Джон Болтон. Москва и Анкара все еще сохраняют торговые и военные отношения.

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Членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос в 2023 году из-за неготовности Анкары занять более жесткую позицию по отношению к Москве за развязанную в Украине войну. Об этом написал бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон в статье для британской газеты The Telegraph.

Болтон считает, что в ближайшие месяцы единство и решимость Запада проверят на деле. Также он подчеркивает важный шаг Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО.

Торговые и военные партнеры России все еще не покидают ее в час нужды, добавил Болтон.

"К сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана переизберут (вероятно, путем мошенничества)", — написал он.

[ + – ] Эрдоган является президентом Турции с 2014 года Фото: Flickr

Отметим, что президентские выборы в Турции запланированы на 18 июня этого года. Эрдоган является президентом Турции с 2014 года и вновь будет баллотироваться.

Болтон заметил проблему в единстве и решимости Запада. У Германии после вторжения РФ в Украину до сих пор не появилось желания увеличить расходы на оборону.

Канцлер Олаф Шольц объявлял перемены во внешней политике Берлина — в 2023 году Германия согласилась увеличить взносы в бюджет НАТО, но до сих пор сдвигов нет, пишет бывший советник.

Немецкие власти не задействовали 100 млрд евро из специально созданного фонда для Бундесвера, чтобы провести модернизацию вооружения и техники. Для примера Болтон взял Японию, которая объявила об увеличении оборонного бюджета в следующие 5 лет более, чем в 2 раза.

"Регулярный оборонный бюджет Германии в 2023 году будет меньше, чем в 2022 году… Хорошо, что в Европе не идет война", — указал Болтон.

Решающий год для Украины

По мнению Болтона, 2023 год может стать решающим для Украины. Вашингтон и Лондон должны наконец понять Киев, иначе негативные последствия войны ощутят далеко за пределами нынешнего поля битвы, подчеркнул он.

"Все пойдет наперекосяк в отношениях с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими странами, которые увидят слабость Запада и без колебаний воспользуются ей. Пекин, Тегеран и Пхеньян — это огромные угрозы, но нельзя игнорировать судьбу Украины", — добавил бывший помощник Трампа.

Затягивание горячей фазы войны в Украине подогреет недовольство на Западе, убежден он.

"Каждый день, проходит без вывода московских войск из Украины, может усилить напряженность внутри Запада. Лидерам США и Великобритании нужна стратегия, чтобы подарить украинцам победоносный Новый год", — заключил Болтон.

Напомним, что после переговоров в Москве 30 декабря между министрами обороны России, Турции и Сирии Анкара согласилась полностью вывести воинский контингент из районов на севере арабской страны.

Анкара и Москва реализуют проект газового хаба в европейской части Турции. За счет этого хаба РФ хочет увеличить поставки газа в Европу по Черному морю.