Заграють з Росією: членство Туреччини в НАТО треба поставити під питання, — експомічник Трампа

Китай, Іран і Північна Корея скористаються слабкістю країн Заходу, якщо вони не будуть твердими з РФ, вважає колишній помічник із нацбезпеки 45-го президента США Джон Болтон. Москва й Анкара все ще зберігають торговельні та військові відносини.

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Членство Туреччини в НАТО варто поставити під питання у 2023 році через неготовність Анкари зайняти жорсткішу позицію щодо Москви за розв'язану в Україні війну. Про це написав колишній помічник національної безпеки 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон у статті для британської газети The Telegraph.

Болтон вважає, що найближчими місяцями єдність і рішучість Заходу перевірять на ділі. Також він підкреслює важливий крок Фінляндії і Швеції щодо вступу до НАТО.

Торгові та військові партнери Росії все ще не залишають її в годину потреби, додав Болтон.

"На жаль, включно з Туреччиною, чиє членство в НАТО має бути під питанням у 2023 році, якщо її президента Реджепа Тайїпа Ердогана переоберуть (ймовірно, шляхом шахрайства)", — написав він.

[ + – ] Ердоган є президентом Туреччини з 2014 року Фото: Flickr

Зазначимо, що президентські вибори у Туреччині заплановані на 18 червня цього року. Ердоган є президентом Туреччини з 2014 року й знову балотуватиметься.

Болтон помітив проблему в єдності та рішучості Заходу. У Німеччини після вторгнення РФ в Україну досі не з'явилося бажання збільшити витрати на оборону.

Канцлер Олаф Шольц оголошував зміни у зовнішній політиці Берліна — в 2023 році Німеччина погодилася збільшити внески до бюджету НАТО, але досі зрушень немає, пише колишній радник.

Німецька влада не задіяла 100 млрд євро зі спеціально створеного фонду для Бундесверу, щоб провести модернізацію озброєння і техніки. Наприклад, Болтон взяв Японію, яка оголосила про збільшення оборонного бюджету в наступні 5 років більше, ніж удвічі.

"Регулярний оборонний бюджет Німеччини у 2023 році буде меншим, ніж у 2022 році... Добре, що в Європі не йде війна", — зазначив Болтон.

Вирішальний рік для України

На думку Болтона, 2023 рік може стати вирішальним для України. Вашингтон і Лондон мають нарешті зрозуміти Київ, інакше негативні наслідки війни відчують далеко за межами нинішнього поля битви, наголосив він.

"Все піде наперекіс у відносинах із Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та іншими країнами, які побачать слабкість Заходу і без вагань скористаються нею. Пекін, Тегеран і Пхеньян — це величезні загрози, але не можна ігнорувати долю України", — додав колишній помічник Трампа.

Затягування гарячої фази війни в Україні підігріє невдоволення на Заході, переконаний він.

"Кожен день, який минає без виведення московських військ з України, може посилити напруженість усередині Заходу. Лідерам США та Великої Британії потрібна стратегія, щоб подарувати українцям переможний Новий рік", — підсумував Болтон.

Нагадаємо, що після переговорів у Москві 30 грудня між міністрами оборони Росії, Туреччини та Сирії Анкара погодилася повністю вивести військовий контингент із районів на півночі арабської країни.

Анкара та Москва реалізують проєкт газового хабу в європейській частині Туреччини. За рахунок цього хабу РФ хоче збільшити постачання газу в Європу по Чорному морю.