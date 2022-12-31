Туреччина погодилася вивести свої війська з території Сирії після переговорів у Москві, — ЗМІ

За словами журналістів, Анкара заявила про намір поважати суверенітет та цілісність сирійських територій.

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У Москві 30 грудня відбулися переговори міністрів оборони Росії, Туреччини та Сирії. За підсумками зустрічі Анкара погодилася повністю вивести свої війська з територій, контрольованих ними північ від арабської республіки. Про це повідомляє сирійське видання "El Watan" із посиланням на свої джерела.

На тристоронній зустрічі були присутні глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та сирійський генерал Алі Махмуд Аббас. У результаті переговорів турецька сторона погодилася на повне виведення збройних сил із підконтрольних територій на півночі Сирії, а також підтвердила намір Анкари поважати суверенітет та цілісність сирійських територій.

Впродовж переговорів також було досягнуто згоди про відкриття стратегічної траси М4, яка пов'язує західні та східні регіони арабської держави.

Крім того, за інформацією джерела, учасники зустрічі зійшлися в думках щодо курдських збройних формувань, пов'язаних з Робітничою партією Курдистану (РПК). Глави оборонних відомств вважають, що РПК є "агентами США та Ізраїлю і становлять найбільшу небезпеку для Сирії та Туреччини".

Також журналісти пишуть, що за підсумками зустрічі буде сформовано комітети з метою забезпечення належної реалізації зазначених домовленостей, а для подальшої координації процесу проводитимуться додаткові зустрічі між представниками Анкари та Дамаска.

Джерело видання зазначило, що зближення між Анкарою та Дамаском підготували турецькі провладні ЗМІ, в яких нібито протягом останніх місяців публікувалися матеріали, що натякають на зацікавленість Туреччини у подоланні розбіжностей із сирійською стороною на користь регіону.

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Ердоган за кермом. Зовнішня політика Туреччини, як гра з нульовою сумою

Нагадаємо, 12 грудня президент Туреччини Реджеп Ердоган під час своєї телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив про необхідність "очистити" північну частину Сирії від курдських сил. У матеріалі агентства Euronews зазначалося, що турецький лідер погрожував розпочати нове вторгнення до північної Сирії, щоб витіснити звідти курдів.

Міністерство оборони Сирії 17 вересня повідомило про вибухи в аеропорту Дамаска. За інформацією агентства, Reuters відомство звинуватило Ізраїль у завданні авіаційних ударів по аеропорту, внаслідок яких інфраструктура об'єкта сильно постраждала.