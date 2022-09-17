Масштабні руйнування та загиблі: Сирія звинуватила Ізраїль в атаці на аеропорт Дамаска

ЗМІ повідомляють, що Іран переправляє через аеропорт Дамаска велику кількість зброї для бойовиків "Хізбалли" та інших угруповань, які діють у Сирії та Лівані.

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Міністерство оборони Сирії повідомило про вибухи в аеропорту Дамаску. Через них загинули п'ять сирійських солдатів, а також постраждала інфраструктура. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що відомство звинуватило Ізраїль у завданні авіаційних ударів по аеропорту. При цьому, як повідомляється, більшість ракет змогло перехопити ППО.

Як пише видання The Guardian, удару в ранні години дня було завдано з північно-східного напрямку, з Тіверіадського озера.

Там також повідомили, що крім сирійських військовослужбовців загинули також два бойовики, що підтримуються Іраном.

Також наголошується, що Ізраїль у цій атаці націлився на об'єкти, де були розміщені групи, що підтримуються Іраном, біля аеропорту Дамаска та його околиць.

Крім того, у Reuters повідомили, що Тегеран останнім часом використовує повітряні лінії постачання, щоб постачати бойовикам зброю. Іран прийняв повітряний транспорт як більш надійний засіб доставлення військової техніки своїм силам та союзним бойовикам у Сирії після збоїв у наземних перевезеннях.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія має намір перекинути свої війська із Сирії до України. За інформацією журналістів, РФ почала виводити окремі військові з'єднання з країни, проте сподівається зберегти свій вплив у регіоні. З цією метою Кремль ініціював переговори між Анкарою та Дамаском.

Ще нагадаємо, що в ООН попередили про можливу велику війну на Середньому Сході. В ООН заявили, що лінії розмежування між різними областями у Сирії знову починають "нагріватися". Так, РФ збільшила кількість авіаударів у регіонах, які контролює опозиція.