Росія завдає авіаударів: в ООН попередили про можливу велику війну на Середньому Сході

В ООН заявили, що лінії розмежування між різними областями у Сирії знову починають "нагріватися". Так, РФ збільшила кількість авіаударів у регіонах, які контролює опозиція.

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11-річна війна в Сирії ризикує знову перейти в активну фазу з великомасштабними військовими діями. Так, останніми місяцями по всій країні спалахнули нові лінії фронту. Про це йдеться у новому звіті Організації об'єднаних націй (ООН), пише Reuters.

"Сирія не може дозволити собі повернутися до великомасштабних бойових дій, але, можливо, саме до цього вона й рухається", — сказав Пауло Сержіу Піньєйро, голова комісії ООН із Сирії.

У матеріалі сказано, що після того, як 2011 року протести проти президента Башара Асада переросли у громадянську війну, сотні тисяч сирійців загинули, а мільйони залишилися без дому. Однак останніми роками бойові дії вщухли. Так, Іран та Росія допомогли Асаду повернути собі 70% сирійської території, Сполучені Штати підтримали курдів, які розгромили "ІДІЛ", а Туреччина створила буферну зону неподалік свого кордону.

І ось у звіті ООН йдеться, що за останні пів року у Сирії почастішали випадки порушення прав людини та гуманітарного права. Повідомляється, що йдеться про бойові дії на північному сході та північному заході країни.

Журналісти пишуть, що в районах, які контролює уряд Асада, комісія ООН задокументувала випадки смерті колишніх лідерів опозиції, обшуки будинків, тортури та жорстоке поводження в центрах тримання під вартою. Крім того, кількість ударів російської авіації по районах, які утримує опозиція, за останні кілька місяців збільшилася.

У середу ООН повідомила, що за цей час не змогла надати гуманітарну допомогу до Сирії.

Раніше Фокус писав, що в ООН докладно розповіли про військові злочини РФ. В ООН заявили, що Москва не надає доступ представникам організації до місць, де утримуються українські військовополонені, на відміну від Києва. Щобільше, ситуація з репресіями стала гіршою і в окупованому Криму.

Ще нагадаємо, що Медведєв пригрозив Америці розвалом ООН. За словами російського політика, США можливо намагаються "зламати" повноваження країн — постійних членів Ради безпеки ООН. Така спроба робиться в "зоологічному антиросійському чаді".