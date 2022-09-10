Понад 5 тисяч цивільних загинули: в ООН докладно розповіли про військові злочини РФ

В ООН заявили, що Москва не надає доступ представникам організації до місць, де утримуються українські військовополонені, на відміну від Києва. Більше того, ситуація з репресіями стала гіршою і в окупованому Криму.

Станом на 9 вересня моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтверджує 5767 смертей мирних громадян. Крім того, 8292 мирних українців отримали поранення. Про це йдеться у прес-релізі глави місії Матільди Богнер.

"Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, набагато більші", — сказано в повідомленні.

Крім того, там говориться, що з 24 лютого 416 українців стали жертвами довільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, які окупувала РФ. З них 16 людей було знайдено мертвими.

Також у прес-релізі йдеться про порушення з утриманням військовополонених.

"Нам було надано безперешкодний доступ до місць інтернування та утримання під вартою на контрольованій Урядом України території", — сказано в повідомленні.

У прес-релізі йдеться, що водночас РФ не надала доступу місії до військовополонених, які утримуються на окупованій території або в самій Росії. Однак було зафіксовано, що велика кількість військовополонених, які утримуються РФ, були позбавлені нормального доступу до харчування, медикаментів та іншого.

"Ми отримали інформацію про жахливу ситуацію про стан здоров'я українських військовополонених, ув'язнених у виправній колонії біля Оленівки. Повідомляється, що багато хто з них хворіє на інфекційні захворювання, зокрема на гепатит A і на туберкульоз", — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що у Криму, який був окупований ще 2014 року, спостерігається погіршення ситуації. Так, кримські татари продовжують стикатися з залякуваннями та утисками, поліцейськими рейдами та обшуками в будинках, а також переслідуваннями за нібито злочини, пов'язані з тероризмом та екстремізмом.

Повідомляється, що докладніший звіт буде опубліковано 27 вересня.

Раніше Фокус писав, що Арестович заявив, що ЗСУ взяли в полон дуже багато росіян. За словами радника ВП, росіян на Харківському напрямку спіткав справжній колапс. Вони втратили велику кількість військової техніки, боєприпасів та особового складу.

Ще нагадаємо, що у Держдепі розкритикували "могутність" російської армії. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що напад на Україну мав показати силу армії РФ. Однак насправді Москва тепер змушена просити допомоги в Ірану та Північній Кореї.