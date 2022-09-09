Подачки з Ірану та КНДР: у Держдепі розкритикували "могутність" російської армії

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що напад на Україну мав показати силу армії РФ. Однак насправді Москва тепер змушена просити допомоги в Ірану та Північної Кореї.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змогло довести могутність російської армії. Понад те, на сьомому місяці війни Москва змушена звертатися за військовою допомогою до Ірану та Північної Кореї. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

"Президент Путін думав, що його вторгнення покаже російську військову міць. Натомість російська армія звертається до Північної Кореї та Ірану задля необхідних їй поставок", — сказав Блінкен.

Водночас, за словами держсекретаря, можливості Збройних сил України збільшуються завдяки військовому керівництву країни, мужності українських захисників та підтримці союзників та партнерів.

Блінкен також додав, що президент РФ Володимир Путін розраховував на те, що згодом західні країни зменшать економічний тиск на Росію. Однак натомість союзники об'єдналися на тлі російських загроз, щоб посилити економічні санкції, які спричиняють серйозні наслідки для російської економіки.

Держсекретар зазначив, що російський ринок уже залишило понад 1000 компаній, а експортний контроль перекриває постачання в країну високотехнологічного обладнання.

"Росія не може підтримувати, не кажучи вже про модернізацію, ключові сектори економіки, від виробництва авто до військового експорту. Вони не можуть замінити зброю, яку використовували в Україні", — сказав держсекретар.

Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі. Генеральний секретар заявив, що війна в Україні вступає в критичну фазу, проте західним союзникам слід підготуватися до серйозних випробувань на тлі дефіциту енергоносіїв та пов'язаних із цим подорожчанням життя.

"Найближчими місяцями наша єдність і солідарність зазнають випробування. Через тиск на енергоносії і різке зростання вартості життя, викликаного війною в Росії. Але ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима. А ціна, яку платять українці, вимірюється життям", — наголосив Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що 8 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив неоголошений візит до Києва, де зустрівся з українськими офіційними особами. Під час візиту він заявив, що адміністрація американського президента виділить 2 млрд. доларів у межах довгострокової військової підтримки Україні.

За інформацією американської розвідки, Москва закуповує величезну кількість боєприпасів для своєї армії у КНДР. Як повідомили журналісти The New York Times, наразі невідомо, скільки боєприпасів отримають ЗС РФ, проте Північна Корея має значні запаси, хоча їх технічний стан залишається під питанням.