Подачки из Ирана и КНДР: в Госдепе раскритиковали "могущество" российской армии

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что нападение на Украину должно было показать силу армии РФ. Однако на деле Москва теперь вынуждена просить помощи у Ирана и Северной Корее.

Полномасштабное вторжение России в Украину не смогло доказать могущество российской армии. Более того, на седьмом месяце войны Москва вынуждена обращаться за военной помощью к Ирану и Северной Корее. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Президент Путин думал, что его вторжение покажет российское военное могущество. Вместо этого российская армия обращается к Северной Корее и Ирану ради необходимых ей поставок", — сказал Блинкен.

В то же время, по словам госсекретаря, возможности Вооруженных сил Украины увеличиваются благодаря военному руководству страны, мужеству украинских защитников и поддержке союзников и партнеров.

Блинкен также добавил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывал на то, что со временем западные страны снизят экономическое давление на Россию. Однако вместо этого союзники объединились на фоне российских угроз, чтобы ужесточить экономические санкции, которые влекут серьезные последствия для российской экономики.

Госсекретарь отметил, что российский рынок уже покинули свыше 1000 компаний, а экспортный контроль перекрывает поставки в страну высокотехнологичного оборудования.

"Россия не может поддерживать, не говоря уже о модернизации, ключевые сектора экономики, от производства авто до военного экспорта. Они не могут заменить оружие, которое использовали в Украине", – сказал госсекретарь.

В свою очередь Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический союз будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Генеральный секретарь заявил, что война в Украине вступает в критическую фазу, однако западным союзникам следует подготовиться к серьезным испытаниям на фоне дефицита энергоносителей и связанным с этим удорожанием жизни.

"В ближайшие месяцы наше единство и солидарность подвергнутся испытанию. Из-за давления на энергоносители и резкого роста стоимости жизни, вызванного войной в России. Но цена, которую мы платим, измеряется деньгами. А цена, которую платят украинцы, измеряется жизнями", — подчеркнул Столтенберг.

Ранее сообщалось, что 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит в Киев, где встретился с украинскими официальными лицами. В ходе визита он заявил, что администрация американского президента выделит 2 млрд долларов в рамках долгосрочной военной поддержки Украине.

По информации американской разведки, Москва закупает огромное количество боеприпасов для своей армии у КНДР. Как сообщили журналисты The New York Times на данный момент неизвестно, сколько боеприпасов получат ВС РФ, однако Северная Корея обладает внушительными запасами, хотя их техническое состояние остается под вопросом.