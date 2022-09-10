Более 5 тысяч гражданских погибли: в ООН подробно рассказали о военных преступлениях РФ

В ООН заявили, что Москва не предоставляет доступ представителям организации в места, где удерживаются украинские военнопленные, в отличие от Киева. Более того, ситуация с репрессиями стала хуже и в оккупированном Крыму.

По состоянию на 9 сентября мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтверждает 5 767 смертей мирных граждан. Кроме того, 8 292 мирных украинцев получили ранения. Об этом говорится в пресс-релизе главы миссии Матильды Богнер.

"Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, намного больше", — сказано в сообщении.

Кроме того, там же говорится, что с 24 февраля 416 украинцев стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, которые оккупировала РФ. Из них 16 человек были найдены мертвыми.

Также в пресс-релизе говорится об нарушениях с удержанием военнопленных.

"Нам был предоставлен беспрепятственный доступ к местам интернирования и содержания под стражей на контролируемой Правительством Украины территории", — сказано в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что в то же самое время РФ не предоставила доступ миссии к военнопленным, которые удерживаются на оккупированной территории или в самой России. Однако было зафиксировано, что большое количество военнопленных, удерживаемых РФ, были лишены нормального доступа к питанию, медикаментам и прочему.

"Мы получили информацию об ужасной ситуации о состоянии здоровья украинских военнопленных, заключенных в исправительной колонии возле Еленовки. Сообщается, что многие из них болеют инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Крыму, который был оккупирован еще в 2014 году, наблюдается ухудшение ситуации. Так, крымские татары продолжают сталкиваться с запугиваниями и притеснениями, полицейскими рейдами и обысками в домах, а также преследованиями за якобы преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом.

Сообщается, что более подробный отчет будет опубликован 27 сентября.

Ранее Фокус писал, что Арестович заявил, что ВСУ взяли в плен слишком много россиян. По словам советника ОП, россиян на Харьковском направлении постиг настоящий коллапс. Они потеряли большое количество военной техники, боеприпасов и личного состава.

Еще напомним, что в Госдепе раскритиковали "могущество" российской армии. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что нападение на Украину должно было показать силу армии РФ. Однако на деле Москва теперь вынуждена просить помощи у Ирана и Северной Корее.