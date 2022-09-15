Россия наносит авиаудары: в ООН предупредили о возможной большой войне на Среднем Востоке

В ООН заявили, что линии разграничения между различными областями в Сирии снова начинают "нагреваться". Так, РФ увеличила количество авиаударов по регионам, которые контролирует оппозиция.

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Тлеющая 11-летняя война в Сирии рискует снова перейти в активную фазу с крупномасштабными военными действиями. Так, в последние месяцы по всей страны вспыхнули новые линии фронта. Об этом говорится в новом отчете Организации объединенных наций (ООН), пишет Reuters.

"Сирия не может позволить себе вернуться к крупномасштабным боевым действиям, но, возможно, именно к этому она и движется", — сказал Пауло Сержиу Пиньейро, председатель комиссии ООН по Сирии.

В материале сказано, что после того, как в 2011 году протесты против президента Башара Асада переросли в гражданскую войну, сотни тысяч сирийцев погибли, а миллионы остались без дома. Однако в последние годы боевые действия стихли. Так, Иран и Россия помогли Асаду вернуть себе 70% сирийской территории, Соединенные Штаты поддержали курдов, которые разгромили "ИГИЛ", а Турция создала буферную зону недалеко от своей границы.

И вот в отчете ООН говорится, что за последние полгода в Сирии участились случаи нарушения прав человека и гуманитарного права. Сообщается, что речь идет о боевых действиях на северо-востоке и северо-западе страны.

Журналисты пишут, что в районах, контролируемых правительством Асада, комиссия ООН задокументировала случаи смерти бывших лидеров оппозиции, обыски домов, пытки и жестокое обращение в центрах содержания под стражей. Кроме того, количество ударов российской авиации по районам, удерживаемым оппозицией, за последние несколько месяцев увеличилось.

В среду ООН сообщила, что за это время не смогла доставить гуманитарную помощь в Сирию.

Ранее Фокус писал, что в ООН подробно рассказали о военных преступлениях РФ. В ООН заявили, что Москва не предоставляет доступ представителям организации в места, где удерживаются украинские военнопленные, в отличие от Киева. Более того, ситуация с репрессиями стала хуже и в оккупированном Крыму.

Еще напомним, что Медведев пригрозил Америке развалом ООН. По словам российского политика, США, возможно, пытаются "взломать" полномочия стран — постоянных членов Совета безопасности ООН. Такая попытка предпринимается в "зоологическом антироссийском угаре".