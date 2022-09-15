Росія має намір перекинути свої війська із Сирії до України, – Reuters

За інформацією журналістів, РФ почала виводити окремі військові з'єднання з країни, проте сподівається зберегти свій вплив у регіоні. З цією метою Кремль ініціював переговори між Анкарою та Дамаском.

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Росія ініціювала переговори між Анкарою та Дамаском, сподіваючись таким чином без наслідків для себе перекинути свої війська із Сирії до України. Про це у своїй статті пише агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Представник турецьких спецслужб розповів журналістам, що РФ уже почала виводити окремі військові з'єднання із країни. Надалі планується відправити їх до України.

Проте у Кремлі мають намір зберегти свій політичний вплив у близькосхідному регіоні.

Для цього Кремль запропонував Реджепу Тайїпу Ердогану нормалізувати відносини із президентом Туреччини Башаром Асадом. Це нібито має прискорити "політичне рішення" у Сирії.

"Росія хоче, щоб Сирія та Туреччина подолали свої проблеми та досягли певних домовленостей на користь усіх — як Туреччини, так і Сирії", — прокоментував переговори високопоставлений турецький чиновник.

Як уточнює видання, Туреччина та Росія зійшлися у тому, що побоюються посилення іранського впливу в Сирії у разі виходу з регіону російських військ. Тим паче що Москва вже вивела частину свого військового контингенту з країни, включаючи прикордонні з Ізраїлем території, після чого там одразу ж зайняли місце проіранські сили.

Водночас основною перешкодою у переговорах між Туреччиною та Сирією може стати бажання Анкари підключити до них сирійських повстанців, чого в Дамаску допускати не мають наміру.

Громадянська війна у Сирії триває з 2011 року.

У 2015 році Росія підтримала президента Башара Асада та ввела свій контингент на територію країни. У лютому 2022 року Асад підтримав повномасштабне вторгнення в Україну.

У 2011 році президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтримав революційні рухи в Тунісі, Єгипті та Сирії. Самого Асада він називав терористом. Донедавна зближення Анкари і Дамаска здавалося неможливим. Проте за останні кілька місяців Ердоган змінив свою риторику щодо Сирії.

Нагадаємо, в ООН попередили про можливу велику війну на Середньому Сході. Лінії розмежування між різними областями у Сирії знову починають "нагріватися". Так, РФ збільшила кількість авіаударів у регіонах, які контролює опозиція.