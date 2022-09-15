Россия намерена перебросить свои войска из Сирии в Украину, – Reuters

По информации журналистов, РФ начала выводить отдельные военные соединения из страны, однако надеется сохранить свое влияние в регионе. С этой целью Кремль инициировал переговоры между Анкарой и Дамаском.

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Россия инициировала переговоры между Анкарой и Дамаском, надеясь таким образом без последствий для себя перебросить свои войска из Сирии в Украину. Об этом в своей статье пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Представитель турецких спецслужб рассказал журналистам, что РФ уже начала выводить отдельные военные соединения из страны. В дальнейшем планируется отправить их в Украину.

Тем не менее в Кремле намерены сохранить свое политическое влияние в ближневосточном регионе.

Для этого Кремль предложил Реджепу Тайипу Эрдогану нормализовать отношения с президентом Турции Башаром Асадом. Это якобы должно ускорить "политическое решение" в Сирии.

"Россия хочет, чтобы Сирия и Турция преодолели свои проблемы и достигли определенных договоренностей в интересах всех – как Турции, так и Сирии", — прокомментировал переговоры высокопоставленный турецкий чиновник.

Как уточняет издание, Турция и Россия сошлись в том, что опасаются усиления иранского влияния в Сирии в случае выхода из региона российских войск. Тем более, что Москвы уже вывела часть своего военного контингента из страны, включая приграничные с Израилем территории, после чего там сразу же заняли проиранские силы.

Вместе с тем основным препятствием в переговорах между Турцией и Сирией может стать желание Анкары подключить к ним сирийских повстанцев, чего в Дамаске допускать не намерены.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года.

В 2015 году Россия поддержала президента Башара Асада и ввела свой контингент на территорию страны. В феврале 2022 Асад поддержал полномасштабное вторжение в Украину.

В 2011 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал революционные движения в Тунисе, Египте и Сирии. Самого Асада он называл террористом. До недавнего времени сближение Анкары и Дамаска казалось невозможным. Однако за несколько последний месяцев Эрдоган поменял свою риторику в отношении Сирии.

Напомним, в ООН предупредили о возможной большой войне на Среднем Востоке. Линии разграничения между различными областями в Сирии снова начинают "нагреваться". Так, РФ увеличила количество авиаударов по регионам, которые контролирует оппозиция.