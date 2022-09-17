Масштабные разрушения и погибшие: Сирия обвинила Израиль в атаке на аэропорт Дамаска

СМИ сообщают, что Иран переправляет через аэропорт Дамаска большое количество оружия для боевиков "Хизбаллы" и других группировок, действующих в Сирии и Ливане.

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Министерство обороны Сирии сообщило о взрывах в аэропорту Дамаска. Из-за них погибли пять сирийских солдат, а также сильно пострадала инфраструктура. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что ведомство обвинило Израиль в нанесении авиационных ударов по аэропорту. При этом, как сообщается, большую часть ракет смогло перехватить ПВО.

Как пишет издание The Guardian, удар в ранние часы дня был нанесен с северо-восточного направления, с Тивериадского озера.

Там также сообщили, что помимо сирийских военнослужащих погибли также два поддерживаемых Ираном боевика.

Также отмечается, что Израиль в этой атаке нацелился на объекты, где были размещены поддерживаемые Ираном группы возле аэропорта Дамаска и его окрестностей.

Кроме того, в Reuters сообщили, что Тегеран в последнее время использует воздушные линии снабжения, чтобы поставлять боевикам оружие. Иран принял воздушный транспорт как более надежное средство доставки военной техники своим силам и союзным боевикам в Сирии после сбоев в наземных перевозках.

Ранее Фокус сообщал, что Россия намерена перебросить свои войска из Сирии в Украину. По информации журналистов, РФ начала выводить отдельные военные соединения из страны, однако надеется сохранить свое влияние в регионе. С этой целью Кремль инициировал переговоры между Анкарой и Дамаском.

Еще напомним, что в ООН предупредили о возможной большой войне на Среднем Востоке. В ООН заявили, что линии разграничения между различными областями в Сирии снова начинают "нагреваться". Так, РФ увеличила количество авиаударов по регионам, которые контролирует оппозиция.