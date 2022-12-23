Ердоган за кермом. Зовнішня політика Туреччини, як гра з нульовою сумою

Ердоган розглядає Туреччину як висхідну державу, а щодо США і Європи вважає, що вони занепадають. Так, його обов'язок як лідера та раціонального гравця – взаємодіяти зі світом незалежно від Заходу.

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За останні три десятиліття чотири військові та повстанські угруповання вступали в вогневий контакт з американськими військами, дислокованими за кордоном. У трьох випадках це закінчилося плачевно для нападників. Ісламська держава, Талібан і ПВК "Вагнера" постраждали від потужних авіаударів у відповідь, які покарали тих, хто вирішив відкрити вогонь по американських позиціях. Четверте військове угруповання, однак, вийшло сухе з води. Туреччина – союзник НАТО, і тому ідея того, що Сполучені Штати дадуть відповідь силою на вогонь турецької артилерії, немислима. Проте під час операції Анкари у 2019 році на північному сході Сирії турецькі підрозділи неодноразово відкривали вогонь поблизу американських військ, ризикуючи життям американських солдатів без офіційної військової відповіді.

Фокус переклав статтю Аарона Стейна про небезпечну зовнішню політику Туреччини.

Агресивні дії Анкари в Сирії свідчать про набагато ширшу тенденцію у прийнятті рішень Туреччиною та показові для того, як Анкара розглядає свої відносини зі США. Після цих подій оповідання зосередилося на деталях вогневого контакту. Вашингтон тихо докоряв Анкарі. Турецькі військові лідери повторювали, що вони виявляють максимальну обережність під час проведення військових операцій та ніколи не вбивають мирних жителів. Турецькі оглядачі вказували на те, що обстріл американських позицій був, по суті, виною Америки за те, що вона була так близько до сирійських курдських сил.

Таке трактування цілком правильне. Туреччина має підстави для невдоволення політикою Америки в Сирії. Вашингтон також має законні претензії до підходу Туреччини до Ісламської держави. Однак ця увага до дрібних побічних питань приховує набагато тривожнішу тенденцію: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган готовий ризикувати життям американських солдатів і використовувати агресію, щоб спробувати домогтися поступок як від ворогів, так і від союзників.

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Так, зовнішня політика Туреччини стала відверто прагматичною і майже в усіх відношеннях – безкомпромісною. Це означає, що у відносинах між Туреччиною та Заходом не планується широкого зближення. Натомість західним політикам слід пристосуватися до статус-кво, за якого Анкара розглядає свої зв'язки з Москвою, Брюсселем, Вашингтоном та Пекіном як однаково важливі і працюватиме з тими суб'єктами, міжурядові зв'язки з якими вважаються вигідними для інтересів Анкари.

Вашингтон ще має повністю усвідомити це зрушення в турецькій політиці і зрозуміти, як прагнення Анкари до політичної автономії дозволяє Ердогану використовувати членство Туреччини в НАТО та історичний союз зі США для отримання власних важелів впливу. Анкара розраховує на те, що західні лідери загрузнуть у дискусіях про те, як "вчинити з Туреччиною", і в результаті вирішать, що необхідно вжити якихось примусових заходів для випадків, коли Анкара підриває інтереси Заходу. Але ця примусова відповідь буде неминуче вивіреною, оскільки Анкара є союзником НАТО. Туреччина користується цією асиметрією, кидаючи виклик інтересам Заходу, коли вважає, що такі дії є вигідними для її власних регіональних пріоритетів.

[ + – ] Туреччина користується цією асиметрією, кидаючи виклик інтересам Заходу, коли вважає, що такі дії вигідні для її власних регіональних пріоритетів

Пригніченням для багатьох у Вашингтоні та Брюсселі є той факт, що для управління Туреччиною та її зовнішньополітичними прагненнями навряд чи щось можна зробити. Ердоган довів свою готовність піти на ризик загибелі американців, аби домогтися реалізації безпекової політики своєї країни. Зіткнувшись із лідером, готовим повністю ігнорувати реакцію своїх союзників, Вашингтон буде змушений реагувати на дії Туреччини. Однак довготривалим результатом цих дій стане поступовий розпад ключових засад, таких як військова співпраця, яка підтримувала американо-турецькі відносини протягом десятиліть. Це, зі свого боку, гарантує, що невдоволення та розбіжності диктуватимуть взаємодію між Туреччиною та її історичними західними союзниками в майбутньому.

Туреччина та Захід. Історія кризи

Відносини між Туреччиною та Заходом ніколи не були цілком гармонійними. Дві сторони конфліктували через Кіпр, питання прав людини та демократію. Однак протягом майже чотирьох десятиліть Анкара та Захід були єдиними у необхідності колективної підготовки до війни проти Радянського Союзу. Анкара залежала від Сполучених Штатів у плані озброєнь, фінансування та обладнання, а Вашингтон звертався до Туреччини, щоб притиснути формування Варшавського договору на східному фланзі НАТО. Закінчення холодної війни змінило цю динаміку. Туреччина прагнула скористатися дивідендами миру та викроїти експортні ринки для безлічі своїх приватних підприємств та виробництв.

Головна, системна причина нинішньої напруженості між Туреччиною та Заходом криється в незрівнянному розумінні загроз. Зокрема, більшість Європи, поряд із Вашингтоном, розглядає Аль-Каїду та її численні відгалуження, включаючи Ісламську державу, як головну загрозу для західних суспільств. Туреччина, навпаки, бореться з етнічним повстанням та терористичними атаками, які Робітнича партія Курдистану проводить у Туреччині з 1984 року. Під час холодної війни Вашингтон із радістю підтримував Туреччину у боротьбі з цим угрупованням. Однак під час "глобальної війни з терором" розбіжність між зосередженістю Вашингтона зосередилася на Аль-Каїді та її відгалуженнях і поновленні конфлікту Туреччини з Робітничою партією Курдистану призвела до кризи, з якою обидві сторони стикаються сьогодні.

[ + – ] Туреччина бореться з етнічним повстанням та терористичними атаками, які Робітнича партія Курдистану проводить у країні з 1984 року

Ця криза залишалася керованою аж до громадянської війни в Сирії та, зокрема, до появи Ісламської держави. Турецька політика в Сирії спочатку будувалася на основній передумові: сирійська опозиція, що зароджується, яку Анкара підтримувала фінансовою і військовою допомогою, зможе повалити режим. Турецьке керівництво припускало, що західні держави нададуть опозиції пряму підтримку, а також повітряну міць, щоб змусити режим капітулювати. Туреччина прагнула створити безпечну зону вздовж усього свого кордону, де могли б розміститися сирійські переміщені особи, озброєні бойовики і сирійський уряд, що зароджується, підтримуваний Анкарою.

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Народження сирійської опозиції збіглося з розрядкою між турецькою державою та Робітничою партією Курдистану. Партія справедливості та розвитку Ердогана колись вважала, що найкращий спосіб врегулювати давнє курдське повстання всередині Туреччини – це прямі переговори з лідером угрупування Абдуллою Оджаланом, який перебуває у в'язниці. Відносини між Ердоганом та Оджаланом частково визначалися ширшими амбіціями Партії справедливості та розвитку в галузі зовнішньої та внутрішньої політики. На внутрішньому фронті партія позиціонувала себе як новий авангард ліберальної Туреччини та наполягала на тому, що її ісламістська історія насправді є демократичною перевагою. Це спричинило низку взаємопов'язаних політичних заходів, найвідчутнішим з яких був процес вступу до Європейського Союзу. Щодо Близького Сходу партія Ердогана припустила, що історично антиісламістська позиція Туреччини заважала турецькій пропаганді на Близькому Сході з арабською більшістю. Тому в Туреччині з'явилася можливість розширити своє політичне та економічне охоплення у ближньому зарубіжжі, використовуючи загальну мусульманську ідентичність. Це, як сподівався Еродган, зруйнує бар'єри між Близьким Сходом і Туреччиною, забезпечивши розширений доступ турецьких фірм, багато з яких пов'язані з урядом, на нові ринки, що розвиваються.

Підхід уряду до Робітничої партії Курдистану був невіддільною частиною цієї стратегії. Ердоган вважав, що він може маргіналізувати цю групу через роботу з іракськими курдами і так отримати важелі впливу на Абдуллу Оджалана під час мирних переговорів через посередників. Ердоган ніколи не виключав можливості піти на поступки у цьому процесі. Але ці поступки залежали від роззброєння Робітничої партії Курдистану – можливо, в обмін на надання більшої влади місцевим лідерам.

[ + – ] Ердоган ніколи не виключав можливості піти на поступки у процесі переговорів із курдами Фото: Anadolu

Мирний процес зірвався з двох основних причин: по-перше, курдський рух усередині Туреччини зміг набрати голоси, і це зростання популярності погрожувало назавжди поставити під сумнів парламентську більшість Ердогана. По-друге, війна в Сирії між курдськими силами та Ісламською державою перекинулася через кордон до Туреччини, і багато курдів у Туреччині почали розглядати Ердогана як ключового пособника Ісламської держави у війні проти їхніх сирійських товаришів. Сирійські курди щиро вважали, що Анкара залишила кордон відкритим для бойовиків Ісламської держави, які потім направили свої гармати на міста сирійських курдів. Ситуація розпалювалася роками, часто спалахували локальні зіткнення, але в держави залишалася можливість звернутися до Оджалана, щоб згладити особливо напружені моменти.

Все це закінчилося у 2015 році, після того, як партія Ердогана ненадовго втратила свою парламентську більшість і Ердоган почав проводити більш войовничу внутрішню політику, щоб залучити на свій бік ультраправих націоналістів країни. Це партнерство збереглося, навіть попри напруженість усередині коаліції, яка зараз править у країні. Результатом цього став стійкий мілітаристський підхід Ердогана до Робітничої партії Курдистану.

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Під час майже безперервних зіткнень протягом майже дев'яти років Анкарі вдалося витіснити курдські сили з південного сходу Туреччини, перемістивши цим центр бойових дій до Іраку та Сирії.

З 2015 року Анкара послідовно працювала над тим, щоб мінімізувати успіхи, досягнуті силами сирійських курдів. У Туреччині досі існує думка, що Анкара мала запобігти створенню "коридора терору" вздовж свого кордону. Цей коридор виник у результаті успіхів, досягнутих сирійськими курдами у тандемі зі США у кампанії з витіснення Ісламської держави з турецько-сирійського кордону. Щоб запобігти появі цього коридору, Анкара тричі вторгалася до Сирії, щоразу перешкоджаючи досягненню цілей США у боротьбі з Ісламською державою. Саме останнє вторгнення у 2019 році призвело до загибелі американських солдатів.

Російський фактор

Участь Туреччини у Сирії також визначається стосунками Ердогана із президентом Росії Володимиром Путіним. Ці дві людини не є антагоністичними суб'єктами, і політика Туреччини щодо Росії зазнала значних змін з моменту закінчення холодної війни. Дві країни мають спільний морський кордон у Чорному морі, а економічні та енергетичні зв'язки процвітали протягом десятиліть. Багато хто в Анкарі, як і раніше, вважає Росію загрозою безпеці, але з низки ключових причин актуальність цих побоювань для турецької політики поступово знижується.

У листопаді 2015 року, після втручання Росії в Сирію з метою підтримати режим Асада, Анкара збила російський бомбардувальник, який увійшов до повітряного простору. Після цього відносини значно погіршилися, а Туреччина зазнала негативних економічних наслідків після того, як Москва ввела санкції проти сільського господарства та туризму. Однак у червні 2016 року, після того, як Ердоган попросив вибачення у Росії, відносини між двома сторонами налагодилися. Це вибачення відчинило двері до все взаємовигідніших відносин, побудованих на спільних інтересах. Перший, найвужчий із них – це спільне бажання, щоб Сполучені Штати залишили Сирію. Туреччина розглядає американську присутність у Сирії як загрозу національній безпеці через відносини з сирійськими курдами. Москва вважає американську присутність у Сирії незаконною і такою, що доводить зневажати США міжнародним правом. Так, поряд з Іраном як Росія, так і Туреччина намагаються тиснути на США, щоб ті залишили регіон.

[ + – ] Ердоган та його прихильники давно наполягають на тому, що вони більше не розглядають світ як розділений на "системи" чи "силові блоки"

У ширшому розумінні турецькі політики, як і Путін, вважають, що світ змінився після закінчення холодної війни. Ердоган та його прихильники давно наполягають на тому, що вони більше не розглядають світ як розділений на "системи" чи "силові блоки". Це означає, що держави мають швидко пристосовуватись до нової багатополярної доби. Для Туреччини та Росії це означає, що обидві сторони прагнуть працювати разом так, щоб зменшити вплив США та Європи.

Це було очевидно під час переговорів щодо припинення вогню після війни у Нагірному Карабаху, конфлікту у Сирії та під час війни в Україні.

Нарешті, Ердоган розглядає Туреччину як висхідну державу, а щодо США і Європи вважає, що вони занепадають. Так, його обов'язок як лідера та раціонального гравця – взаємодіяти зі світом незалежно від Заходу. Ердоган вважає, що Захід тільки виграє, якщо підпорядкує свою регіональну політику Туреччини, і що Туреччина може стати каталізатором західних інтересів, якщо Вашингтон і Брюссель дозволять це. Такий підхід суперечить відношенню Вашингтона до історичного союзу з Туреччиною, побудованого на спільному доступі до базування американських військ у разі конфлікту НАТО з Росією. Ердоган та його оточення не вважають конфлікт із Росією настільки ймовірним і з розумінням ставляться до російських тез про роль Заходу у провокуванні вторгнення в Україну. Так Ердоган прагне прокласти незалежний шлях для Туреччини в межах західного альянсу.

Висновок

Така динаміка дозволяє припустити, що майбутнє Туреччини в Сирії залежатиме від її власних відносин із Росією, а не занепокоєння США та Заходу. Так, Москва та Анкара перетворилися на симбіотичних регіональних акторів, пов'язаних між собою чітко визначеними інтересами. Ці дві країни є союзниками. Їхня взаємодія не завжди гармонійна. Однак вони сходяться у своєму ширшому розумінні глобальної політики. І це розуміння – майже в кожній регіональній ситуації – протилежне розумінню Сполучених Штатів та Європи.

Якщо Вашингтон хоче керувати своїми відносинами з Туреччиною, політикам слід розпочати із визнання цієї реальності. Туреччина змінилася. Взаємодія Туреччини з Вашингтоном відображає деякі спільні інтереси в таких областях, як продаж зброї, але вони все більше відтіснятимуться на другий план розбіжностями з таких питань, як Сирія та регіональні проблеми на кшталт турецько-грецького конфлікту в Егейському морі.

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Ця динаміка означає, що американо-турецькі відносини зараз мають суто прагматичний характер. Обидві сторони, принаймні, нині, не поділяють загального світогляду мають мінімум збігаються регіональних інтересів. Тому США мало що втрачають у разі використання примусу спробувати сформувати турецьку політику в таких галузях, як Сирія, Україна та Середземномор'я.

Тут є місце для позитивних стимулів та обмеженого співробітництва, але також є місце для жорсткого торгу. Наприклад, Анкара пішла на придбання російської ракетної системи С-400. Це призвело до виключення Туреччини із програми F-35, і тепер Анкара залишилася без винищувача на заміну застарілим F-16. Анкара прагне придбати сучасніший варіант F-16, а також комплекти для модернізації старих моделей, але ця угода стримується нерішучістю Конгресу щодо експорту цих літаків. Анкарі не вдалося залучити на свій бік союзників у Конгресі, у результаті угода повисла на волосині.

Адміністрація Байдена схвалила продаж, але не вплинула на законодавців, щоб вони її схвалили. Це показує, як Сполучені Штати можуть використати свої важелі впливу у майбутньому. Сполучені Штати зобов'язані продавати F-16 Туреччини, оскільки експортний ринок цього літака великий. Натомість Вашингтон має висунути вагомі умови продажу, такі як згода Туреччини зняти блокування вступу Фінляндії та Швеції до НАТО та вжити заходів щодо деескалації у Середземномор'ї.

Прогрес з деяких питань не слід брати за довгострокове поліпшення відносин. У транзакційних відносинах сфери взаємних інтересів саме тим, чим є – сферами взаємних інтересів. Якщо дві сторони хочуть чогось один від одного, вони можуть вести професійні, нехай і жорсткі дискусії щодо пошуку шляхів досягнення згоди, не обманюючи себе очікуваннями реального зближення.

Враховуючи це, Вашингтон має бути відвертим у використанні як пряника, так і батога у спробі запобігти новому вторгненню Туреччини до Сирії. Однак, зрештою, дії Анкари визначатимуться її взаємодією з Москвою, з якою вона має вийти з конфлікту, та ширшими уявленнями про те, як організувати зближення з Башаром Асадом. Що ще тривожніше, рішення в Туреччині прийматимуть лідери з дуже специфічним світоглядом, який не є дружнім для Сполучених Штатів та Європи.

Про автора

Аарон Стейн — головний фахівець із контенту у War on the Rocks.