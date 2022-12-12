"Це пріоритет": Ердоган попросив Путіна "очистити" північ Сирії від курдів, — ЗМІ

За словами президента Туреччини, операція має проходити на території до 30 км від турецько-сирійського кордону в глиб країни.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час своєї телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив про необхідність "очистити" північну частину Сирії від курдських сил. Про це повідомляє агентство Euronews із посиланням на AFP.

Як уточнюється, турецький лідер погрожує розпочати нове вторгнення в північну Сирію, щоб витіснити звідти курдів, яких Ердоган вважає винними у вибуху бомби в Стамбулі в листопаді, коли загинуло шість людей.

У розмові з Путіним глава Туреччини зазначив, що "це пріоритет — очистити кордон від терористів щонайменше на 30 км у глибину". "Терористами" Ердоган називає курдських бійців із Загонів народної оборони (YPG).

Відповідно до угоди 2019 року між Москвою та Анкарою на сирійсько-турецькому кордоні створено буферну 30-кілометрову зону (також відома як "Зона безпеки"). Демілітаризована зона, з одного боку, мала зупинити атаки курдських формувань на прикордонні райони Туреччини, а з іншого — захистити сирійські райони проживання курдів від нападів з боку турецької армії.

У Кремлі, у свою чергу, підтвердили, що в рамках розмови Ердогана та Путіна йшлося про російсько-турецьку угоду 2019 року.

"Оборонні та зовнішньополітичні відомства двох країн підтримуватимуть у цьому зв'язку тісні контакти", — йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці листопада Реджеп Ердоган вже загрожував початком наземної військової операції у Сирії у відповідь на ракетний удар по Туреччині. Курдські бази, на думку Анкари, використовують для терактів у Туреччині.

Після цього армія Сирії направила військове підкріплення до Алеппо. До району бойових дій доставили 20 танків та бронетранспортерів, а також артилерію.