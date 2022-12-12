"Это приоритет": Эрдоган попросил Путина "очистить" север Сирии от курдов, — СМИ

По словам президента Турции, операция должна проходить на территории до 30 км от турецко-сирийской границы вглубь страны.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости "очистить" северную часть Сирии от курдских сил. Об этом сообщает агентство Euronews со ссылкой на AFP.

Как уточняется, турецкий лидер грозится начать новое вторжение в северную Сирию, чтобы вытеснить оттуда курдов, которых Эрдоган считает виновными во взрыве бомбы в Стамбуле в ноябре, когда погибло шесть людей.

В разговоре с Путиным глава Турции отметил, что "это приоритет — очистить границу от террористов, по меньшей мере, на 30 км в глубину". "Террористами" Эрдоган называет курдских бойцов из Отрядов народной обороны (YPG).

В соответствии с соглашением 2019 года между Москвой и Анкарой на сирийско-турецкой границе была создана буферная 30-километровая зона (также известная как "Зона безопасности"). Демилитаризованная зона, с одной стороны, была призвана остановить атаки курдских формирований на приграничные районы Турции, а с другой — защитить сирийские районы проживания курдов от нападений со стороны турецкой армии.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили, что в рамках разговора Эрдогана и Путина шла речь о российско-турецком соглашении 2019 года.

"Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в конце ноября Реджеп Эрдоган уже грозил началом наземной военной операции в Сирии в ответ на ракетный удар по Турции. Курдские базы, по мнению Анкары, используют для терактов в Турции.

После этого армия Сирии направила военное подкрепление к Алеппо. В район боевых действий доставили 20 танков и бронетранспортеров, а также артиллерию.