Туреччина та Росія розпочали відкриття газового хабу, — глава "Газпрому"

За словами Олексія Міллера, газовий хаб у Туреччині нібито має забезпечити справедливе ціноутворення на ринку "блакитного палива".

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Росія та Туреччина розпочали практичну реалізацію проєкту газового хабу. Про це 28 грудня повідомив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

"Зараз ми з Туреччиною почали опрацьовувати проєкт газового хабу в цій країні. Це рішення ухвалене на рівні керівників двох держав, і ми вже розпочали його практичну реалізацію", — сказав Міллер.

За його словами, новий газовий хаб дозволить забезпечити прозоре та справедливе ціноутворення на ринку природного газу.

Газовий хаб РФ у Туреччині: що про нього відомо

Газовий хаб — це своєрідний газорозподільний центр, який, як правило, знаходиться в самому серці інфраструктури газотранспортних систем.

12 жовтня російський президент Володимир Путін на енергетичному форумі в Москві розповів, що хоче створити в Туреччині найбільший газовий хаб. Завдяки цьому Росія сподівається наростити у майбутньому постачання газу в Європу через Чорне море. Так країна-агресор зможе замістити втрачений обсяг прокачування через газопроводи "Північний потік". Путін вважає таке рішення "економічно доцільним" і безпечнішим із погляду паливних поставок.

Ердоган, зі свого боку, попередньо погодився на пропозицію лідера країни-агресора і навіть заявив, що такий хаб збудують у європейській частині країни. Зокрема, було запропоновано регіон Фракія, який межує з Грецією та Болгарією.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що Володимир Путін умовив лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана створити газовий хаб у Туреччині. Президент республіки підтвердив, що європейські країни зможуть купувати паливо, яке надходить із країни-агресора через Туреччину.

Фокус також писав про те, що Японія може припинити закуповувати в РФ природний газ. Очікується, що призупинення страхування постачання природного газу з РФ вплине на маршрути суден, зокрема через Чорне й Азовське моря, а також на сході Росії.