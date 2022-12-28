Турция и Россия приступили к открытию газового хаба, — глава "Газпрома"

По словам Алексея Миллера, газовый хаб в Турции якобы должен обеспечить справедливое ценообразование на рынке "голубого топлива".

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Россия и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба. Об этом 28 декабря сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации", — сказал Миллер.

По его словам, новый газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.

Газовый хаб РФ в Турции: что о нем известно

Газовый хаб — это своеобразный газораспределительный центр, находящийся, как правило, в самом сердце инфраструктуры газотранспортных систем.

12 октября российский президент Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве рассказал, что хочет создать в Турции крупнейший газовый хаб. Благодаря этому Россия надеется нарастить в будущем поставки газа в Европу через Черное море. Таким образом страна-агрессор сможет заместить утраченный объем прокачки через газопроводы "Северный поток". Путин считает такое решение "экономически целесообразным" и более безопасным с точки зрения топливных поставок.

Эрдоган, в свою очередь, предварительно согласился на предложение лидера страны-агрессора и даже заявил, что такой хаб построят в европейской части страны. В частности был предложен регион Фракия, который граничит с Грецией и Болгарией.

Напомним, 19 октября стало известно, что Владимир Путин уговорил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать газовый хаб в Турции. Президент республики подтвердил, что европейские страны смогут покупать топливо, поступающее из страны-агрессора через Турцию.

Фокус также писал о том, что Япония может прекратить закупать у РФ природный газ. Ожидается, что приостановление страхования поставок природного газа из РФ повлияет на маршруты судов, в том числе через Черное и Азовское моря, а также у востока России.