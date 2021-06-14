"У Байдена нет стратегии в отношении России", — Джон Болтон

Бывший советник Трампа по национальной безопасности считает, что предстоящая встреча американского президента с Путиным преждевременна.

"Вы встречаетесь, когда у вас есть стратегия действий с Россией, а я не думаю, что она есть у него. Если честно, немного удивлён этому, учитывая, сколько десятилетий Байден занимался иностранными делами, когда он был в Сенате и вице-президентом", — заявил Джон Болтон.

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Безнадежный саммит. Почему встреча Байдена с Путиным в Женеве не приведет к прорыву

Напомним, Джо Байден впервые после избрания президентом США отправится с визитом в Европу, где 11-13 июня примет участие в саммите "Большой семёрки" в Великобритании.

После он будет присутствовать на саммите НАТО в Брюсселе 14 июня, а 16-го встретиться тет-а-тет с Владимиром Путиным в Женеве, где кроме прочего будет говорить и об Украине. Фокус проанализировал все возможные последствия встречи президентов США и России в статье Фокуса "Безнадежный саммит. Почему встреча Байдена с Путиным в Женеве не приведет к прорыву".

В преддверии европейского турне Белый дом распространил заявление, что эта «поездка направлена на реализацию обновлённых обязательств Америки перед нашими союзниками и партнёрами и демонстрацию способности демократических стран отвечать на вызовы и сдерживать угрозы».