"У Байдена немає стратегії щодо Росії", — Джон Болтон

Колишній радник Трампа з національної безпеки вважає, що майбутня зустріч американського президента з Путіним передчасна.

"Ви зустрічаєтеся, коли у вас є стратегія дій з Росією, а я не думаю, що вона є у нього. Якщо чесно, трохи здивований цим, враховуючи, скільки десятиліть Байден займався іноземними справами, коли він був в Сенаті і віцепрезидентом", — заявив Джон Болтон.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Важливо

Безнадійний саміт. Чому зустріч Байдена з Путіним в Женеві не приведе до прориву

Нагадаємо, Джо Байден вперше після обрання президентом США вирушить з візитом до Європи, де 11-13 червня візьме участь в саміті "Великої сімки" у Великобританії.

Після він буде присутній на саміті НАТО в Брюсселі 14 червня, а 16-го зустрінеться тет-а-тет з Володимиром Путіним в Женеві, де говоритиме і про Україну. Фокус проаналізував всі можливі наслідки зустрічі президентів США і Росії в статті Фокуса "Безнадійний саміт. Чому зустріч Байдена з Путіним в Женеві не приведе до прориву".

Напередодні європейського турне Білий дім розповсюдив заяву, що ця "поїздка спрямована на реалізацію оновлених зобов'язань Америки перед нашими союзниками і партнерами і демонстрацію здатності демократичних країн відповідати на виклики та стримувати загрози".