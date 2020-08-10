Итоги ночных протестов в Минске: один погибший, десятки в больницах

Один из участников акций протеста получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью. Причиной травмы стал наезд спецтехники. Прибывшая на место ЧП бригада “скорой помощи” не смогла спасти жизнь молодого человека.

Белорусские Telegram-каналы называют имя погибшего: Евгений Заичкин.

По данным правозащитного центра “Весна”, в медучреждениях Минска находятся несколько десятков пострадавших участников акции протеста. В частности, упоминается военный госпиталь, два отделения которого, как передает “Весна”, заняты ранеными.

Кроме того, пострадавших во время разгона митингов свозили в больницу скорой медицинской помощи и в больницу №6 г. Минска.

Ответственность за трагические последствия разгона протестных акций правозащитники возлагают на МВД и Совет Безопасности Беларуси.

При этом белорусские силовики признали, что использовали при разгоне протестных акций шумовые гранаты.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила СМИ, что “Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты".