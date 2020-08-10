 Александр Лукашенко сделал первое заявление по итогам выборов 

По сообщению белорусского госагентства Белта в Telegram-канале, Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов президента Беларуси, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

По информации агентства, рабочую неделю Александр Лукашенко начнет с поездки в Минскую область, где где ознакомится с ходом реализации инвестпроекта в сфере АПК.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.