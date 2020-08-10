Выборы в Беларуси: Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах и очередным президентским сроком, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

В поздравлении китайского лидера, в частности, говорится: "От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю самые теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства".

По данным ЦИК Беларуси на утро 10 августа, действующий президент страны Александр Лукашенко победил с результатом 80,23% голосов.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской не признают их официальные результаты. В ночь с 9 на 10 августа в столице страны Минске прошли многочисленные акции протеста, перешедшие в столкновение протестующих с ОМОНом. Правоохранители признали, что использовали для разгона уличных митингов резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

Правозащитники сообщают о десятках раненых, поступивших в больницы, а также о более чем 120 задержанных. По информации правозащитного центра “Весна”, в ходе акций погиб один человек, МВД Беларуси эту информацию опровергает.