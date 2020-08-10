Тихановская заявила, что не признает результаты выборов и готова к долговременным протестам

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не признает официальных результатов выборов президента, поэтому будет их оспаривать, а также заявляет о готовности к долговременным протестов в стране.

Об этом сообщает МБХ Медиа.

"Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать", – говорит она.

Тихановская заявила, что не ожидала жестокую реакцию властей на протесты и считает такие действия недопустимыми. Тихановская предлагала Лукашенко встретиться, чтобы избежать конфликта, но реакции от него нет.

"Я надеюсь, что насилия не будет, если люди захотят выйти. Мы будем продолжать попытки вести диалог с властями", – сказала она.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.