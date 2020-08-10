Никаких репрессий не предпринимал: Александр Лукашенко отреагировал на протесты 

Как сообщает агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко прервал молчание и высказался по поводу происходящего в стране.

"Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. И исчезнут всякие разговоры о репрессиях или еще о чем-то. Закон и только закон. Будете нарушать, будем отвечать. И то мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей", - сказал Лукашенко, комментируя ситуацию.

По словам президента Беларуси, к диалогу с оппозицией он готов, более того - готов создать “все условия”, если оппозиционеры “способны что-то сделать для страны”.

"Я хочу, чтоб было спокойно. Что мы с вами вели диалог, если он есть. Если вы способны что-то сделать для страны, я создам вам все условия. Если вы будете бороться против страны, даже в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать - вы получите мгновенный от меня ответ. Это мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете", - приводит агентство слова Лукашенко.

По данным ЦИК Беларуси на утро 10 августа, действующий президент страны Александр Лукашенко победил с результатом 80,23% голосов.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской не признают их официальные результаты. В ночь с 9 на 10 августа в столице страны Минске прошли многочисленные акции протеста, перешедшие в столкновение протестующих с ОМОНом. Правоохранители признали, что использовали для разгона уличных митингов резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

Правозащитники сообщают о десятках раненых, поступивших в больницы, а также о более чем 120 задержанных. По информации правозащитного центра “Весна”, в ходе акций погиб один человек, МВД Беларуси эту информацию опровергает.