Выборы в Беларуси: Тихановская потребовала "мирной" передачи власти

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не признает предварительные итоги голосования, которые озвучил ЦИК, и считает себя победителем выборов. Она потребовала "мирной" передачи власти, а в ее штабе заявили о готовности к продолжительным протестам.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В штабе Светланы Тихановской заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти", — цитирует заявление штаба Тихановской агентство.

Тихановская также прокомментировала ночные события в Беларуси, в частности в Минске, назвав произошедшее "недопустимым". Она сказала, что у ее штаба есть "противоречивая информация" о погибших, но если эти данные подтвердятся, то, по ее словам, "это будет начало конца".

Тихановская также заверила, что не собирается покидать страну.

"Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии", – заявила она на пресс-конференции.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.