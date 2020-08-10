Выборы прошли как праздник, – Лукашенко

Выборы президента в Беларуси прошли как праздник, заявил Александр Лукашенко.

Об этом сообщает БелТА.

По его словам, власти хотели "людям подарить праздник" и люди откликнулись рекордной явкой. "Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник", – сообщил Лукашенко.

При этом он говорит, что "кому-то" – под руководством из-за границы – хотелось этот праздник испортить.

"Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", – говорит президент Беларуси.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской не признают их официальные результаты. В ночь с 9 на 10 августа в столице страны Минске прошли многочисленные акции протеста, перешедшие в столкновение протестующих с ОМОНом. Правоохранители признали, что использовали для разгона уличных митингов резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

Правозащитники сообщают о десятках раненых, поступивших в больницы, а также о более чем 120 задержанных. По информации правозащитного центра “Весна”, в ходе акций погиб один человек, МВД Беларуси эту информацию опровергает.