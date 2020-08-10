"Не должны тянуть на себе прикорытников": беларусов призывают к забастовке с 11 августа

Независимый Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь" призвал белорусов к бессрочной забастовке с 11 августа 2020 года.

В обращении канала отмечается, что молчаливое согласие – это то, что позволило продержаться ему (Александру Лукашенко, – ред.) у власти 26 лет.

"С этим должно быть покончено. Мы больше не молчим и наш язык – забастовка", – говорится в сообщении.

"Давайте представим, что те миллионы людей, которых сегодня обманули на выборах, и те сотни тысяч, которые вышли на акции протесты не выйдут все массово несколько дней на работу. А если не выйдут месяц? Что тогда будет с режимом? С каких средств он будет платить своим цепным псам зарплаты?", – сказано в сообщении.

В призыве говорится, что забастовка – это законное право и обязанность граждан Беларуси, которые "не должны тянуть на себе аппарат чинуш, силовиков и прочих прикорытников".

"Мы требуем: новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания", – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Telegram-канала, рабочие на Белорусском автомобильном заводе уже начали бастовать.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов президента Беларуси, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Президенты РФ и Казахстана тоже поздравили Лукашенко с победой. В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси.